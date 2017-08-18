АМКУ разрешил Сбербанку приобрести киевский ТРК "Магелан"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ПАО "Сбербанк" (Киев) приобрести активы "дочки" группы компаний "Край"- "Край Проперти" (Киев) - в виде целостного имущественного комплекса.

Согласно сообщению АМКУ в пятницу, объекты сделки расположены на просп. Академика Глушкова, 13б в Киеве. По соответствующему адресу в настоящее время действует торгово-развлекательный комплекс ТРЦ "Магелан".

По данным Госреестра судебных решений, в сентябре 2011 года между Сбербанком и "Край Проперти" были заключены договора об открытии кредитной линии на сумму USD51,167 млн и возобновляемой кредитной линии на USD5 млн.

В качестве обеспечения договоров банк передал "Край Проперти" в ипотеку имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания, расположенного на просп. Академика Глушкова, 13-б общей площадью 28,5 тыс. кв. м.

Как указывается в материалах дела, стоимость объекта недвижимости, согласно выписке из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, составляет 15,9 млн грн. При этом залоговая стоимость предмета ипотеки составляет 461,4 млн грн.

В то же время, по данным Госреестра судебных решений, Сбербанк добивается в судебном порядке освобождении из-под ареста комплекса по просп. Академика Глушкова, 13-б, наложенного исполнительной службой.

Согласно судебным решениям, имущественный комплекс включает нежилое здание общей площадью 28 тыс. кв. м, нежилое помещение №6 (кафе, 279,5 кв. м), нежилое помещение №7 (кафе, 99,7 кв. м), нежилое помещение №8 (магазин, 198,6 кв. м).

Дочерняя компания "Край-Проперти" входит в ГК "Край", специализируется на развитии проектов в сфере недвижимости. Занимается развитием сети ТРЦ "Магелан".

ГК "Край" создана в 1999 году. Главным направлением ее деятельности является розничная и оптовая торговля товарами массового потребления, девелопмент, управление коммерческой недвижимостью.

Собственником группы является украинский бизнесмен, владелец группы "Милкиленд", Анатолий Юркевич.

Как сообщалось со ссылкой на ПАО "ВТБ Банк" (Киев), в 2016 году ТРК "Магелан" (Харьков) площадью 53,5 тыс. кв., принадлежавший А.Юркевичу, был передан в собственность банка вследствие ипотечной оговорки.

"ВТБ Банк" опубликовал в системе СЕТАМ объявление о проведении 11 августа 2017 года торгов по продаже ТРК "Магелан", стартовая цена лота составила 603,671 млн грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка, в аукционе зарегистрировались 11 компаний, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на повышение начальной цены.

Дочерняя компания "Край-Проперти" также управляет ТРЦ "Магеллан" в Николаеве.