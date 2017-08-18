Фондовые индексы Украины в пятницу вновь изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу вновь изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,2% - до 1125,89 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,23% - до 286,6 пункта.

Объем торгов на УБ составил 23 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,2 млрд грн, в том числе акциями – 3,96 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,63%) и "Укрнафты" (+0,08%).

Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,92%), "Донбассэнерго" (-0,89%) и "Мотор Сичи" (-0,32%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,07%) и "Мотор Сичи" (-0,34%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1,72% - до 597,03 пункта при объеме торгов 0,732 млн злотых (5,1 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Милкиленда" (-4,09%), "Овостара" (-3,6%) и "Кернела" (-2,18%).

Выросли в цене акции Coal Energy (+1,15%).