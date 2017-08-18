Минфин предлагает регистрировать заблокированные накладные, если ГФС не приняла своевременного решения по ним

Министерство финансов Украины предлагает регистрировать приостановленную налоговую накладную, если в отношении ее комиссия Государственной фискальной службы (ГФС) своевременно не приняла решение.

Законопроект с соответствующими изменениями в Налоговый кодекс обнародован на сайте ведомства 16 августа.

Согласно документу, законопроект предполагает регистрацию налоговой накладной/расчета корректировки на следующий день по истечении предусмотренного законодательством пятидневного срока на принятие комиссией ГФС решения зарегистрировать или отказать в регистрации налоговой накладной.

Минфин принимает предложения к законопроекту в течение месяца с момента его публикации, сообщается на сайте ведомства.