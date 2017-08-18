Набсовет находящегося на НКТ Ясиновского КХЗ сократил численность правления, пролонгировав полномочия его председателя

Наблюдательный совет (НС) находящегося на неподконтрольной территории (НКТ) Украины ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (ЯКХЗ, Макеевка Донецкой обл.) сократил численность правления с семи до трех человек, пролонгировав полномочия действующего председателя Леонида Кузмичева еще на три года.

Как сообщается в официальной информации ЯКХЗ в системе НКЦБФР, кадровые вопросы рассмотрены на заседании НС 17 августа текущего года.

Членами правления также переизбраны на три года начальник отдела реформирования собственности и арендных отношений Татьяна Варавка и ведущий специалист отдела ценных бумаг Марина Кремень.

Как сообщалось, акционеры ПАО "ЯКХЗ" на состоявшемся 25 июля 2017 года собрании акционеров обновили набсовет и ревкомиссию предприятия, в частности, избрав нового главу набсовета.

При этом собрание прекратило полномочия члена набсовета Натальи Чайки, переизбрало членов НС на новый срок - до следующего годового собрания акционеров - Алексея Давидзона и Татьяну Черникову, а также ввело в состав совета Станислава Быковского, Артема Бондаренко и Юлию Скаженык. Позднее в этот же день на заседании набсовета его председателем был избран А.Давидзон.

Кроме того, акционеры переизбрали на новый срок – три года - членов ревкомиссии Ольгу Микулу, вывели из этого органа Дмитрия Пономаренко и Людмилу Мороз, доизбрали Ирину Давыдову и Екатерину Аркадьеву. На заседании ревкомиссии в этот же день ее главой переизбрана О. Микула.

Ясиновский КХЗ производит доменный кокс, коксовый орех и коксовую мелочь, каменноугольную смолу, сульфат аммония, бензол для синтеза.

Уставный капитал предприятия составляет 83 млн 399,7 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.

По данным КХЗ на конец 2016 года, ЧАО "Донецксталь - металлургический завод" принадлежит 91,35% акций предприятия.

В группу "Донецксталь" входят "Донецксталь-метзавод", "Донецкий металлургический завод", "Ясиновский коксохимический завод", "Макеевкокс", "Шахтоуправление Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") и др.