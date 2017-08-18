Кабмин назначил замминистра соцполитики по евроинтеграции Чуркину
Кабинет министров Украины назначил Александру Чуркину на должность заместителя министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
"Назначили Чуркину Александру Игоревну", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
А.Чуркина ранее работала в Представительстве Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.
В декларации за 2016 год она задекларировала зарплату по вышеуказанному месту работы в сумме 874 тыс. грн.