Экономика

16:39 18.08.2017

Кабмин назначил замминистра соцполитики по евроинтеграции Чуркину

Кабинет министров Украины назначил Александру Чуркину на должность заместителя министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

"Назначили Чуркину Александру Игоревну", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

А.Чуркина ранее работала в Представительстве Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

В декларации за 2016 год она задекларировала зарплату по вышеуказанному месту работы в сумме 874 тыс. грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Золото подорожало до максимума с ноября

НБУ одобрил присоединение Экспресс-Банка к Индустриалбанку по упрощенной процедуре

Кабмин разрешил при назначении жилищной субсидии учитывать доходы за полгода

Кабмин утвердил Йосту Люнгмана экспертом Комитета по назначению руководителей особо важных предприятий

Кабмин утвердил "Энергостратегию Украины до 2035 года"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонду госимущества

Набсовет находящегося на НКТ Ясиновского КХЗ сократил численность правления, пролонгировав полномочия его председателя

Кабмин одобрил законопроект о внедрении в Украине европейских стандартов для стройматериалов и конструкций

Минэнергоугля планирует доработать план первого этапа "Энергетической стратегии Украины до 2035 года" к концу 2017г

Власти Германии против продажи Air Berlin группе Lufthansa

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog804.html
РЕКЛАМА