Кабмин назначил замминистра соцполитики по евроинтеграции Чуркину

Кабинет министров Украины назначил Александру Чуркину на должность заместителя министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

"Назначили Чуркину Александру Игоревну", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

А.Чуркина ранее работала в Представительстве Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

В декларации за 2016 год она задекларировала зарплату по вышеуказанному месту работы в сумме 874 тыс. грн.