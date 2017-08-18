Экономика

16:38 18.08.2017

Минэнергоугля планирует доработать план первого этапа "Энергетической стратегии Украины до 2035 года" к концу 2017г

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины доработает план первого этапа реализации "Энергетической стратегии Украины до 2035 года" - на период до 2020 года - к концу 2017-го, сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко.

"Дорожную карту" по первому этапу финализируем к концу этого года. Уже есть много наработок", - сказала она журналистам после заседания Кабмина в пятницу.

При этом Н.Бойко уточнила, что реализация стратегии будет проходить в три этапа - до 2020-го, до 2025-го, до 2035 года.

Принятый Кабмином документ не нуждается в одобрении Верховной Радой, отметила замминистра.

"Тут также была дискуссия. Есть стратегии, которые одобряет Верховная Рада… Но, поскольку мы приняли политическое решение о том, что правительство берет на себя ответственность, сегодняшнего решения достаточно", - сказала Н.Бойко, при этом подчеркнув, что это первая Энергетическая стратегия страны, одобренная правительством после Революции достоинства.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в пятницу утвердил "Энергетическую стратегию Украины до 2035 года" с условием трехдневной доработки этого документа. Документ в начале июля обнародовало Минэнергоугля.

Согласно стратегии, АЭС до 2035 года должны обеспечивать 50% генерации электроэнергии в стране, возобновляемые источники – 25%, большая гидроэнергетика – 13%, остальные объемы будут производить ТЭС.

По мнению авторов документа, Украине необходимо трансформировать свою газотранспортную инфраструктуру для более активной интеграции с европейской, вовлечения в систему безопасности поставок центральной Европы.

В Энергостратегии также отмечается, что Украина ставит перед собой цель перенести точку приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу. Этой цели планируется достигнуть путем переговорного процесса в трехстороннем формате Украина-ЕС-РФ. В то же время авторы документа сомневается в сохранении транзита российского газа после 2019 года.

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