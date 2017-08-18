Экономика

15:58 18.08.2017

Кабмин одобрил порядок корпоратизации "Укртелефильма"

Кабинет министров Украины одобрил порядок преобразования государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в публичное акционерное общество "Укртелефильм".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Корпоратизация должна происходить в соответствии с порядком превращения государственного унитарного коммерческого предприятия в акционерное общество, с учетом особенностей: комиссия по превращению формируется органом управления в составе не менее 2 представителей Госкомтелерадио, представителя Фонда государственного имущества, руководителя предприятия, главного бухгалтера и руководителя профсоюза предприятия.

При этом для определения статутного капитала будущего ПАО создается инвентаризационная комиссия.

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