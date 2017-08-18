Экономика

15:27 18.08.2017

Кабмин утвердил "Энергостратегию Украины до 2035 года"

Кабинет министров Украины утвердил "Энергетическую стратегию Украины до 2035 года" с условием трехдневной доработки этого документа.

В ходе рассмотрения вопроса на заседании правительства в пятницу, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион высказал замечания в части стимулирующего регулирования и ценообразования на энергетический уголь.

"По результатам последней доработки после заседания правительственного комитета появились некоторые интересные вещи, которые пытаются "зашить" в эту концепцию. Это обязательный RAB-тариф, "Роттердам+" через соответствующие механизмы. Поэтому я прошу одобрить с соответствующими доработками", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимр Гройсман отметил, что "не нужно ничего зашивать" и предложил, чтобы документ доработали в течение трех дней и финализировали при участии В.Кистиона.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в начале июня обнародовало проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Согласно документу, АЭС до 2035 года должны обеспечивать 50% генерации электроэнергии в стране, возобновляемые источники – 25%, большая гидроэнергетика – 13%, остальные объемы будут производить ТЭС.

По мнению авторов документа, Украине необходимо трансформировать свою газотранспортную инфраструктуру для более активной интеграции с европейской, вовлечения в систему безопасности поставок центральной Европы.

В проекте Энергостратегии также отмечается, что Украина ставит перед собой цель перенести точку приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу. Этой цели планируется достигнуть путем переговорного процесса в трехстороннем формате Украина-ЕС-РФ. В то же время авторы документа сомневается в сохранении транзита российского газа после 2019 года.

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