Украина возобновляет СРП с Vanco Prykerchenska по шельфу и использует его в суде против РФ

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) решила отменить решение от июня 2008 года об отмене государственной регистрации соглашения с Vanco Prykerchenska о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка шельфа Черного моря.

Как говорится в сообщении Минэнергоугля, при рассмотрении этого вопроса заместитель главы МИД Елена Зеркаль указала на необходимость ускорить выполнение всех положений мирового соглашения между Украиной и Vanco Prykerchenska для подготовки иска Украины в Международный суд ООН против РФ о нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву.

Межведомственная комиссия по СРП также поручила межведомственной рабочей группе в 30-дневный срок внести предложения о новой редакции СРП с Vanco Prykerchenska.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 декабря 2012 года утвердил мировое соглашение о разделе продукции (СРП) по Прикерченскому участку шельфа Черного моря между Vanco Prykerchenska и Украиной.

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Энергохолдинг ДТЭК, который в ноябре 2012 года увеличил свою долю в этом проекте с 25,5% до более 50%, в сентябре 2015 года сообщал о намерении подписать новую редакцию СРП на черноморском шельфе. В ДТЭК напомнили, что подписание СРП в новой редакции предусмотрено мировым соглашением по итогам спора в Стокгольмском арбитраже.