Экономика

14:50 18.08.2017

Цены на сжиженный газ будут расти из-за дефицита – "А-95"

Розничные цены на сжиженный газ буду расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов, считают в "Консалтинговой группе "А-95" (Киев).

"С 1 июля по 17 августа оптовые цены на пропан-бутан выросли на 63% и превысили отметку 24 тыс. грн/тонна – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Стоимость газа на границе за этот период возросла вдвое, что обусловлено острой нехваткой ресурса", - отметили в группе.

По словам аналитика "А-95" Артема Куюна, дефицит сжиженного газа в Украине сейчас оценивается в 30 тыс. тонн, что составляет около 20% месячной потребности рынка в этот период.

Как отметили эксперты, оперативно заместить недостающие объемы газа не удастся. "Ключевые производители России, Беларуси и Казахстана сами испытывают нехватку из-за ремонтных работ на заводах, что уже привело к исчезновению свободных объемов на рынке всей Восточной Европы, в частности Польши. Импорт с западного направления также осложнен инфраструктурными ограничениями - необходимостью перестановки вагонов с узкой колеи на широкую", - говорят в "А-95".

Кроме того, специалисты группы указывают на значительные задержки в движении вагонов по территории Украины, особенно в Одесской области.

"Из-за отсутствия тепловозов доставка вагонов под погрузку в Румынию и обратно занимает около 40 дней, работать с таким плечом очень рискованно и дорого", - говорит А.Куюн.

По его словам, низкая оборачиваемость вагонов также не позволяет развернуть эффективные поставки газа с моря, где сегодня цены значительно ниже, чем в Украине.

Как отмечают в "А-95", дополнительным фактором дестабилизации поставок может стать изменение требований лицензирования перевозок топлив. Контролирующие органы уже анонсировали, что с 1 сентября будут требовать лицензии, но большинство компаний не успеет оформить необходимые документы.

"А-95" прогнозирует, что дефицит газа продлится до середины сентября. Это будет стимулировать высокие цены в опте, а, следовательно, и в рознице. По прогнозам экспертов, исходя из уровня оптовой цены 24 тыс. грн за тонну, розничные цены на автогаз достигнут диапазона 14,5-14,7 грн/литр.

"Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен", – резюмирует А.Куюн.

Как сообщалось, розничные продажи бензинов через АЗС в июле упали на 12%, а сжиженного газа – выросли на 16,2%.

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