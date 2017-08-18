Гройман поручил Нефедову определить необходимые изменения в законодательство для борьбы с коррупцией в закупках

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил первому заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову определить, какие изменения в законодательство потребуются для борьбы с распространенной коррупционной схемой во время закупок.

"Существуют организованные фирмы, где нет ничего, кроме печати и табуретки. Я думаю, что они имеют поддержку в разных органах власти. Они заявляются на все тендеры в стране и с помощью жалоб блокируют их. Жалуются на все, что угодно", - сказал премьер в ходе заседания правительства в пятницу.

Он также уведомил, что намерен обращаться за проверкой этой информации в правоохранительные органы - в НАБУ, Генпрокуратуру, Специальную антикоррупционную прокуратуру, Нацполицию.

"Такие фирмы требуют от честного бизнеса откатов (...) Это уже централизованная коррупционная схема”, - отметил В.Горойсман.

По словам премьер-министра, в Антимонопольном комитете Украины этой схеме подыгрывают.