Экономика

14:13 18.08.2017

Гройман поручил Нефедову определить необходимые изменения в законодательство для борьбы с коррупцией в закупках

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил первому заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову определить, какие изменения в законодательство потребуются для борьбы с распространенной коррупционной схемой во время закупок.

"Существуют организованные фирмы, где нет ничего, кроме печати и табуретки. Я думаю, что они имеют поддержку в разных органах власти. Они заявляются на все тендеры в стране и с помощью жалоб блокируют их. Жалуются на все, что угодно", - сказал премьер в ходе заседания правительства в пятницу.

Он также уведомил, что намерен обращаться за проверкой этой информации в правоохранительные органы - в НАБУ, Генпрокуратуру, Специальную антикоррупционную прокуратуру, Нацполицию.

"Такие фирмы требуют от честного бизнеса откатов (...) Это уже централизованная коррупционная схема”, - отметил В.Горойсман.

По словам премьер-министра, в Антимонопольном комитете Украины этой схеме подыгрывают.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сытник заявил о блокировании судами расследования НАБУ по "Роттердам+"

"Нафтогаз" просит Минэнергоугля обнародовать цену на газ для населения на новый отопительный сезон

СКМ купил у ФГИ блокпакеты "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго"

Курс акций "Захидэнерго" обвалился на 20% после аукциона ФГИ

"Конкорд Капитал" претендовал на покупку 25% акций "ДТЭК Захидэнерго", допускает участие в других аукционах ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы АТР снизились в пятницу

Правительство продлило действие аналогового телевещания в Украине до 30 марта 2018 г.

"Мрия" намолотила 240 тыс. тонн ранних зерновых

УГЦР объявил новый конкурс на услугу переноса номеров MNP в ProZorro

Власти Китая ввели ограничение на инвестиции компаний в ряд зарубежных секторов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать термобелье на price.ua
РЕКЛАМА