"Мрия" намолотила 240 тыс. тонн ранних зерновых

Агрохолдинг "Мрия" завершил уборку ранних зерновых, собрав 240 тыс. тонн с площади 57,2 тыс. га.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, урожай озимой пшеницы составил 176,4 тыс. тонн с площади 35,3 тыс. га.

Завершена также уборка озимых ячменя, рапса и ржи, яровых рапса, ячменя и пшеницы, гороха.

Во время уборочной кампании "Мрия" задействовала одновременно 508 единиц собственной и наемной техники: 120 комбайнов и 388 единиц грузового автотранспорта.

"В этом году мы делали ставку на оптимальную себестоимость, а не на максимальную урожайность, и результатом остались довольны. Например, урожайность по яровому ячменю превысила плановую на 26%, по озимому рапсу – на 17%", - цитируется в сообщении операционный директор "Мрии" Андрей Григоров.

По его словам, агрохолдинг уже начал сев озимого рапса.

Как сообщалось, "Мрия" в 2016 году собрала с площади 72,6 тыс. га 316 тыс. тонн зерновых ранней группы (в 2015 году – 208,2 тыс. тонн).

Агрохолдинг "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. К настоящему времени его земельный банк составляет около 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго. Элеваторные мощности холдинга оцениваются в 600 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля, который в настоящее время составляет около $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын И.Гуты – Николай - объявлен в розыск по линии Интерпола.