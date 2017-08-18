Власти Китая ввели ограничение на инвестиции компаний в ряд зарубежных секторов

Госсовет Китая принял решение ввести ограничения на покупки китайскими компаниями иностранных активов в ряде секторов и запретил им инвестировать в бизнес азартных игр.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства, ограничения касаются таких секторов, как недвижимость, отельный бизнес, развлечения и спорт.

Вместе с тем власти Китая пообещали оказать поддержку компаниям, которые намерены вкладывать средства в проекты, осуществляемые в рамках масштабной инициативы "Один пояс, один путь".

Эксперты отмечают, что таким образом китайское правительство надеется ограничить отток из страны капитала, составивший $816 млрд в прошлом году. Это привело к ослаблению юаня и истощению капитальных резервов компаний КНР.

Объем покупок китайскими компаниями иностранных активов упал на 44,3% в январе-июле 2017 года после резкого скачка в прошлом году.