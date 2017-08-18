Процедура подбора нового главы ПриватБанка продлена до середины сентября

Процедура поиска и согласования нового главы правления ПриватБанка (Киев) продлена до середины сентября, сообщается в пресс-релизе финучреждения.

"В настоящее время идет процесс переговоров с кандидатами из предварительного шорт-листа. Однако отпускной период вносит свои коррективы – не все члены набсовета находятся в Украине и, в этой связи, не смогут собраться вместе ранее первой декады сентября", - цитируется в документе эксперт по поиску управленческого персонала Amrop в Украине Светлана Рощупкина.

Она также уточнила, что на первом этапе из всего пула кандидатов был сформирован предварительный список кандидатов на обе должности – главы правления и финансового директора - из 13 соискателей из Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Латвии, Италии, Украины. Этот список был представлен наблюдательному совету ПриватБанка для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщалось, бывший глава правления ПриватБанка Александр Шлапак в конце июня заявил о намерении завершить антикризисную каденцию в банке. По его словам, соответствующее заявление наблюдательному совету банка подано и может быть рассмотрено на его следующем заседании в конце июля.

Экс-министр финансов Украины А.Шлапак был назначен главой правления ПриватБанка в декабре 2016 года, после того как правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

Наблюдательный совет ПриватБанка 12 июля 2017 года привлек компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность главы правления и первого заместителя главы (финансового директора) финучреждения.

Изначально предполагалось, что поиск главы правления и финансового директора банка займет четыре недели. В течение первых двух недель будут подобраны кандидаты и сформирован краткий список для представления наблюдательному совету. В течение вторых двух недель кандидаты будут приглашены для собеседования с наблюдательным советом.

Перед новым главой будут стоять две основные задачи: разработка и внедрение стратегии банка, а также работа с портфелем проблемных кредитов и активов банка.