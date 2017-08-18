Ryanair назвал иски МАУ к ней и Мининфраструктуры необоснованными

Ведущая европейская авиакомпания лоу-кост Ryanair (Ирландия) назвала необоснованными юридическими угрозами действия авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) относительно подачи исков о признании незаконным меморандума между Министерством инфраструктуры Украины и Ryanair, по которым последние должны выступить ответчиками.

Ryanair в распространенном в пятницу пресс-релизе напоминает, что МАУ пригрозила подать в суд на нее, Мининфраструктуры Украины и Львовский аэропорт за якобы "потерю заработка" в результате принуждения к конкуренции с Ryanair.

"В прошлом месяце Ryanair объявила, что отменяет запланированный вход в Украину после того, как киевский аэропорт ("Борисполь" – ИФ) не выполнил соглашение, достигнутое с Министерством инфраструктуры с должностными лицами аэропорта, что лишает украинских потребителей/посетителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов", - говорится в пресс-релизе.

Ryanair заявляет, что такие претензии МАУ предназначены исключительно для того, чтобы заблокировать вход недорогих операторов в Украину, поскольку они просто не хотят конкурировать с Ryanair.

"Это смехотворное требование МАУ свидетельствует о том, что они не остановятся ни перед чем, чтобы помешать украинским потребителям и посетителям пользоваться такими же недорогими воздушными перевозками, которые Ryanair предоставляет в 33 других странах. Вместо того, чтобы пытаться конкурировать с Ryanair, МАУ прибегает к ложным и необоснованным юридическим угрозам, чтобы поддержать их высокую плату за полеты и неэффективную модель", - цитируется в сообщении коммерческий директор ирландского лоу-коста Дэвид О'Брайен.

Он добавил, что компания приветствует тот факт, что даже без выхода Ryanair на рынок "дорогостоящие МАУ" уже были вынуждены снизить свои цены, что принесет пользу украинским потребителям и туристам.

"И мы сохраняем надежду на то, что Украина в какой-то момент в будущем сможет полностью использовать доступ к самой широкой сети маршрутов и низкие тарифы, которые может предложить только Ryanair", - отметил он.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявило об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Через два дня, 12 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Кроме того, было принято решение обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно оценки всего хода переговорного процесса на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции. Премьер поручил также возобновить переговорный процесс, к которому совместно с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь главу Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

Уже 17 июля П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

Позже со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сообщалось, что МАУ подала ряд исков в суд, одним из которых требует расторгнуть контракт между Ryanair и международным аэропортом "Львов", в которых требовала отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине, а также требует от Мининфраструктуры компенсации десятков миллионов гривень "потерь" по причине снижения цен и нанесения себе же ущерба из-за возможного захода Ryanair в Украину.

После этого президент МАУ Юрий Мирошников заявил, что исковые заявления касаются не работы ирландского лоу-коста в Украине или каких-либо препятствий этой работе, а дискриминационных условий в отношении остальных перевозчиков.