ФГИ продал блок пакет "Киевэнерго"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе 18 августа реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 млн грн, сообщается на веб-сайте ФГИ.

Всего продано 27 млн 91,071 тыс. акций по цене 28,04 грн за шт. Поскольку на покупку ценных бумаг претендовал лишь один участник торгов, они были реализован по стартовой цене.

Торги проходили на фондовой бирже ПФТС. Имя покупателя не уточняется.

Накануне курс акций "Киевэнерго" на "Украинской бирже" подскочил на 9,24% – до 13 грн за штуку, однако была заключена одна сделка всего с 500 акциями.

Котировки купли-продажи на конец дня 17 августа составляли 11 и 13 грн за акцию соответственно, тогда как на момент объявления биржевых торгов Фондом госимущества в конце июля а "Украинской бирже" были лишь заявки на покупку по курсу 8 грн за акцию. Однако утром в пятницу котировки покупки вновь упали до 8 грн за акцию.

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