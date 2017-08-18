"Укрзализныця" будет проводить клиринговые операции в сотрудничестве с банком "Расчетный центр"

ПАО "Укрзализныця" и "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" подписали соглашение по обслуживанию операций "Укрзализныци" с государственными ценными бумагами.

Как сообщила пресс-служба ПАО, по условиям соглашения "Расчетный центр" гарантирует избежание операционных и финансовых рисков при операциях "Укрзализныци" с государственными облигациями на финансовом рынке Украины.

Как отметил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, ПАО аккумулирует средства с целью осуществления капитальных инвестиций, предусмотренных проектом финансового плана. Это необходимо для обеспечения бесперебойной деятельности и обновления подвижного состава, а также с целью обслуживания кредитного портфеля.

"К моменту осуществления капитальных инвестиций и погашений собранные временно свободные средства должны эффективно размещаться в высоколиквидные краткосрочные инструменты с целью получения дополнительного для "Укрзализныци" дохода", - отметил он.

В свою очередь председатель правления "Расчетного центра" Юрий Шаповал отметил, что условия сотрудничества учитывают финансовые потребности именно таких мощных предприятий, как "Укрзализныця".

"Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" - финансовое учреждение, созданное в 2013 году. Основными видами деятельности являются банковские и клиринговые услуги. Основным акционером РЦ является Национальный Банк Украины (владеет 77,8% акций).