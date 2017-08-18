Кабмин намерен на 25% уменьшить соцнормы пользования газом

Социальные нормы пользования газоснабжением могут быть снижены на 25%, соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Кабинета министров Украины в пятницу.

Согласно проекту решения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму предлагается снизить с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя – с 7,1 до 5,4 куб. м, а с газовым водонагревателем – с 14 до 10,5 куб. м.

В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на человека в месяц, указано в проекте решения.

Помимо того, предложенный документ четко устанавливает, что субсидия не может назначаться одновременно по месту регистрации физлица и месту ее фактического проживания.

Сред и других изменений – расчет субсидии за отопительный сезон в октябре осуществляется на основании доходов за первый – второй квартал текущего года, а назначении субсидии приостанавливается, если долг по оплате услуг просрочен не просто на два месяца, но и сумма просрочки превышает 340 грн.

Помимо того Кабмин намерен разрешить ОСББ и ЖБК проводить расчет неиспользованных сумм субсидий.

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