Экономика

09:45 18.08.2017

Доллар дешевеет к евро и иене в пятницу из-за политической неопределенности в США, терактов в Испании

Доллар США дешевеет относительно евро и иены на торгах в пятницу на фоне политической неопределенности в Вашингтоне.

Спрос на японскую валюту поддерживается возросшим интересом трейдеров к активам "тихой гавани" после терактов в Испании, пишет MarketWatch.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,1733 по сравнению с $1,1723 на закрытие предыдущей сессии.

Накануне евро подешевел на 0,4% относительно американской валюты, поскольку протокол заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) от 19-20 июля указал на обеспокоенность руководителей ЦБ укреплением евро.

Однако доллар сдал позиции на фоне растущих сомнений инвесторов в том, что президент США Дональд Трамп сможет провести обещанные реформы, призванные поддержать рост американской экономики, в том числе, из-за разногласий с членами своей команды.

В четверг рынки взволновала информация о том, что глава Национального экономического совета США Гэри Кон намерен покинуть свой пост из-за несогласия с позицией Д.Трампа по Шарлотсвиллю.

Два представителя Белого дома в интервью газете The Wall Street Journal позднее опровергли эту информацию, заявив, что Г.Кон не делал этого и не собирался делать.

Курс доллара к иене опустился в ходе торгов в пятницу до 109,34 иены против 109,57 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 128,28 иены по сравнению с 128,45 иены на закрытие предыдущей сессии.

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