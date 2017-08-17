Аэропорт "Борисполь" планирует в 2017-2022гг реализовать ряд инфраструктурных проектов

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, планирует в период с 2017-го по 2022 гг. реализовать порядка семи инфраструктурных проектов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил первый заместитель руководителя аэропорта Евгений Дыхне в ходе пресс-тура по предприятию в четверг.

По его словам, планируется в терминале "D" расширить зону получения багажа. Генподрядчиком по проекту выступает ООО "Украинский производственно-строительный альянс "Центр", договор с которым на сумму 28,1 млн грн подписан 1 июня. Срок выполнения работ – восемь месяцев.

Планируется также в рамках реконструкции этого терминала расширить его процессор, поскольку для удовлетворения возрастающего пассажиропотока возникла необходимость в реконструкции центральной части его строения. Расширение терминального комплекса даст дополнительную пропускную способность ориентировочно на 2 тыс. пассажиров на прилет, 2 тыс. - на вылет в час.

Генподрядчик по этому проекту будет определен на конкурсе после утверждения документа. Его ориентировочная стоимость – 2 млрд грн.

Согласно распространенным в ходе пресс-тура материалам, следующим проектом является создание дополнительных выходов на посадку типа Bus Gate.

Генеральным проектировщиком этого проекта выступило ООО "Альтис-Констракшн", взяв за свои услуги 419 тыс. грн. Генподрядчик будет определен на конкурсе. Ориентировочная стоимость работ, которые должны занять шесть месяцев, - 47,33 млн грн. Планируется ввести в эксплуатацию три новых выхода на посадку. Каждый вход сможет обслуживать до 130 пассажиров одного рейса. Начало работ запланировано на 21 августа 2017 года.

Помимо этого, в ходе реконструкции главного терминала аэропорта планируется расширить зону обслуживания транзитных пассажиров, что займет 14 месяцев.

Генподрядчиком выступает "Альтис-Констракшн", стоимость договора - 119,95 млн грн.

Еще одним проектом, реализация которого займет три года, является расширение пассажирской галереи терминала. Его генпроектировщиком выступило ЧАО "Аэробуд", получив за услуги 2,7 млн грн. Генподрядчик будет отобран на конкурсе.

Реализация проекта обеспечит расширение существующей галереи ориентировочно на 375 м. Это позволит ввести восемь дополнительных выходов на посадку через стационарные авиамосты, создаст дополнительные коммерческие площади, повысит уровень обслуживания пассажиров. Сейчас проект документация проходит экспертизу.

Кроме этого, аэропорт запланировал реконструкцию летной зоны №2, которая была введена в эксплуатацию еще в 1971 году.

Как отмечается в материалах со ссылкой на прогнозы экспертов, возрастающий спрос на авиаперевозки приведет к тому, что через пять лет одной взлетно-посадочной полосы аэропорта будет недостаточно. При этом отмечается, что основа полосы значительно деградировала, из-за интенсивной эксплуатации она не подлежит ремонту – нужна замена.

Стоимость таких работ не приводится, однако Е.Дыхне в комментарии журналистам сказал, что, исходя их европейского опыта, можно будет обойтись почти в 8 млрд грн.

Помимо прочего, как уже сообщалось, еще одним проектом является завершение строительства паркинга перед главным терминалом, где подрядчиком выступило ООО "НАН", договор с которым был заключен в июне 2017 года на 439,6 млн грн.

Первый пусковой комплекс на 1 тыс. машиномест подрядчик должен сдать к летней навигации 2018 года.

Таким образом, исходя из приведенных показателей, ориентировочная стоимость работ по всем указанным проектам, запланированным к выполнению в 2017-2022 гг., может составить немногим более 14 млрд грн.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

В январе-июне 2017 года увеличил чистую прибыль на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 951,2 млн грн. Финансовый план "Борисполя" на 2017 год предполагает получение 1,508 млрд грн прибыли, что на 8,8% превышает фактический показатель 2016 года.

Пассажиропоток в 2017 году планируется на уровне 10,16 млн чел., что на 18% выше фактического показателя в 2016 году.