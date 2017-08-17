ВСУ направил на новое рассмотрение решения предыдущих инстанций по ликвидируемых банках "Премиум" и "Союз"

Верховный суд Украины (ВСУ) отменил решения судов предыдущих инстанций о ликвидации банков "Премиум" и "Союз", сообщается на веб-сайе Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, решение по банку "Премиум" принято в августе, по банку "Союз" - в июле 2017 года.

ВСУ установил, что обстоятельства дел в отношении этих банков исследованы не всесторонне, поэтому направил дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Национальный банк приветствует всестороннее и содержательное изучение дел о выведенных с рынка банках и напоминает, что в настоящее время на рассмотрении в судах первой инстанции находится 21 подобное дело.

По состоянию на 15 августа 2017 года суды приняли решения, вступившие в законную силу, в отношении 11 банков. Указанные решения предписывают возобновить деятельность или отменить решение по выводу с рынка таких банков, как "Финансовая инициатива", "Союз", Украинский инновационный банк, "Капитал", "Велес", Радикал банк, "ТК Кредит", Восточно-промышленный коммерческий банк, банк "Киевская Русь", КСГ Банк и банк "Хрещатик".

В то же время НБУ усматривает в судебных решениях о возобновлении деятельности ликвидированных банков потенциальные системные риски для финансовой стабильности. "Возвращение на рынок ликвидированных банков нивелирует усилия государства, направленные на оздоровление банковской системы страны", - отмечает НБУ.

Кроме того, центробанк напоминает, что законодательством Украины не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Банк "Премиум" основан в 2007 году. По данным банка, на 1 апреля 2015 года его крупнейшими акционерами являлись Леонид Первак (33%) и Лариса Смирнова (33,5%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2015 года по размеру общих активов банк "Премиум" занимал 56-е место (1,754 млрд грн) среди 123 действовавших в стране банков.

НБУ 10 февраля 2016 года принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк "Премиум" за нарушения банковского законодательства в сфере финансового мониторинга.

Коммерческий банк "Союз" основан в 2007 году.

По данным банка, на 1 января 2015 года экс-вице-президента Родовид Банка Сергей Дядечко владел 99,9% акций кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2015 года банк по размеру общих активов (2 млрд грн) банк "Союз" занимал 63-е место среди 158 действовавших в стране банков.

НБУ постановлением правления № 299/БТ от 28 апреля 2016 года повторно решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Впервые НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка 15 марта 2016 года (постановление № 162 / БТ), однако 28 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз", а 26 апреля Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляцию НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Таким образом, решение Окружного административного суда Киева вступило в силу. НБУ выполнил решение суда.

Однако, учитывая имеющуюся у Нацбанка информацию о многочисленных злоупотреблениях в банке и акт о нарушениях банком финансового мониторинга, правление центробанка приняло новое постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации указанного банка.