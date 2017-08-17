Apple совершила крупнейшее в истории размещение бондов в канадских долларах

Apple Inc. впервые разместила бонды в канадских долларах, сразу установив рекорд для размещения облигаций в этой валюте.

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на документы компании, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Apple продала семилетние приоритетные обеспеченные облигации на сумму 2,5 млрд канадских долларов ($1,9 млрд) с доходностью 2,513%.

Организаторами размещения выступили HSBC, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets и Goldman Sachs. Доходность бондов компании на 80 базисных пунктов превышает доходность семилетних гособлигаций Канады.

Предыдущий рекорд продажи канадских облигаций был установлен пивоваренной компании Anheuser-Busch в мае текущего года - фирма продала бонды на 2 млрд канадских долларов, чтобы привлечь средства на приобретение конкурента SABMiller.]

Apple намерена направить вырученные средства на выплаты акционерам.