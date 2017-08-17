Коррупция на предприятиях ТЭК является самой масштабной среди всех отраслей экономики

Коррупция на предприятиях топливно-энергетического комплекса является самой масштабной среди всех отраслей экономики, считают в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"Полтора года расследований НАБУ показали, что коррупция на предприятиях ТЭК является самой масштабной среди всех сфер государственной экономики - как из-за уникальности предприятий, так и по причине количества задействованных в коррупционных схемах лиц и размера убытков. По предварительным оценкам, совокупный размер убытков от преступлений, связанных с деятельностью предприятий ТЭК, составляет 11,18 млрд грн", - отмечают в пресс-службе НАБУ.

Правоохранители, в качестве примера, приводят расследование по завладению нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7 млрд грн. "Коррупционная схема, действовавшая на предприятии в 2015 году, состояла в продаже нефти загодя определенным компаниям, а те "забывали" за нее рассчитаться", - уточняют в НАБУ.

В пресс-службе также напоминают историю с выведением с "Запорижжяоблэнерго" 40 млн грн, которые удалось вернуть по решению суда. "В стадии выполнения – ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям ТЭК еще почти 90 млн грн: 57 млн грн – ПАО "Черкассыоблэнерго", 30 млн грн – ПАО "Укргазвыдобування", 1,4 млн грн – НАЭК "Энергоатом", - резюмируют в НАБУ.