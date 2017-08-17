Более 500 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в I пол.-2017 г.

Более 500 домохозяйств Украины в январе-июне 2017 года установили солнечные панели в своих индивидуальных жилых домах, сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) в четверг.

"В течение второго квартала этого года еще 326 семей отдали предпочтение "солнечной" электроэнергии. Это на 25% больше по сравнению с первым кварталом, когда 200 семей перешли на "чистую" энергию. Также, во втором квартале общая установленная мощность солнечных станций частных домохозяйств возросла на 24% и составила почти 25 МВт", – отмечается в сообщении.

По данным Госэнергоэффективности, по состоянию на конец июня 2017 года количество установивших солнечные панели частных домохозяйств увеличилось почти в четыре раза от уровня годом ранее и составило 1 тыс. 635 домохозяйств.

"На повышенный интерес населения к солнечным панелям повлиял принятый в 2015 году закон Украины №514-VIII, которым установлен и привязан к курсу евро "зеленый" тариф на электроэнергию, производимую солнечными установками мощностью до 30 кВт. Благодаря этому тарифу семьи могут зарабатывать, продавая избыток производимой "чистой" энергии в сеть. В 2017 году такую электроэнергию можно реализовывать по цене 18,09 евроцента/кВт-ч", - цитируется в сообщении глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как отмечает агентство, с начала работы закона спрос на установку солнечных панелей в индивидуальных жилых домах ежеквартально увеличивался в среднем на 40-50%. Рекордные показатели роста были отмечены в четвертом квартале 2016 года (в 1,77 раза к предыдущему кварталу) и в четвертом квартале 2015 года (в 1,85 раза).