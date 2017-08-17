Экономика

13:10 17.08.2017

Уровень расчетов ТКЭ за потребленную энергию составляет 98-99%

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что уровень расчетов предприятий теплокоммунэнерго в Украине за 7 месяцев 2017 года за потребленные энергоносители составляет 98-99%.

"Если мы возьмем вопрос расчетов ТКЭ за потребленную энергию, то мы видим сильную позитивную динамику: за 7 месяцев уровень расчетов 98-99%", - сказал Г.Зубко в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения.

Вице-премьер призвал обратить внимание на уровень расчетов ТКЭ в Тернопольской (30% уровень расчетов), Волынской, Донецкой областях и в Киеве (43%).

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