Экономика

12:46 17.08.2017

Потребление электроэнергии в Украине выросло за месяц на 8-9%

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявляет, что уровень потребления электроэнергии в Украине вырос за месяц на 8-9%.

"Потребление электроэнергии выросло в последний месяц на 8-9%", - сказал министр в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения.

По его словам, Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины работает стабильно, несмотря на высокие температуры.

И.Насалик отметил, что на данный момент на складах находится около 2 млн тонн угля марок "А" и "Г", также НАК "Нафтогаз Украины" имеет запасы 13,9 млрд куб. м газа.

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Интерфакс-Украина
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