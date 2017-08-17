Экономика

12:11 17.08.2017

В Украине жилищные субсидии получает 5,4 млн семей

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что в Украине на данный момент жилищные субсидии получает 5 млн 429 тыс семей.

"По состоянию на сейчас субсидии получает 5 млн 428 тыс. 949 семей", - сказал министр в четверг в Николаеве в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения.

При этом по состоянию на конец отопительного периода субсидии получало 6 млн 145 тыс 329 семей. С начала года на выплату субсидий было потрачено 35 млрд грн бюджетных средств, еще на данные цели в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено около 26 млрд грн.

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