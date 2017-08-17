Экономика

11:49 17.08.2017

Гройсман заявил об отсутствии оснований для повышения тарифов на газ

Кабинет министров Украины не поддерживает повышения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго на новый отопительный сезон, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране на новый отопительный сезон", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения в Николаеве в четверг.

Премьер подчеркнул, что объективных оснований для повышения цен нет.

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