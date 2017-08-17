Правительство намерено утвердить условия конкурса на 1 тыс. специалистов по реформам

Кабинет министров Украины намерен на заседании 18 июня утвердить условия конкурса по отбору 1 тыс. специалистов по вопросам реформ с высокими зарплатами, сообщила на встрече с журналистами заместитель государственного секретаря Кабмина Татьяна Ковтун.

По ее словам, в пятницу правительство планирует утвердить условия конкурсов и запустить портал, на котором в дальнейшем будут размещаться вакансии для отбора специалистов по реформам, руководителей групп специалистов и руководителей директоратов.

Кандидаты на должности специалистов должны быть гражданами Украины, владеть государственным языком и иметь высшее образование, также они должны иметь аналитические способности и необходимые знания. При этом опыт работы не является обязательным, бонусом будет знание английского языка, которое пока не является обязательным требованием.

Кандидаты на должности руководителей групп экспертов должны иметь помимо вышеперечисленного опыт работы в три года, однако не обязательно на государственной службе, а руководители директоратов – опыт работы в пять лет.

Отобранные в результате конкурса специалисты, руководители групп и директоратов будут иметь заработную плату в размере 30-60 тыс. грн (уже за вычетом налогов).

Всего в ходе первого этапа планируется набрать около 900 человек, которые будут работать под началом 50 директоратов.

Из 50 директоратом, 40 будут профильными для каждого ведомства, а директорат стратегического планирования и евроинтеграции будет в каждом из них.

В пилотном проекте принимают участие министерства: финансов (намерено создать кроме директората стратегического планирования, директорат по фискальным вопросам); культуры; образования и науки; социальной политики; юстиции; инфраструктуры; здравоохранения; энергетики и угольной промышленности; аграрной политики и продовольствия; а также регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, реформированы будут и секретариат Кабмина, Национальное агентство по вопросам государственной службы и Национальное агентство по электронному управлению.

Для трудоустройства всех отобранных, правительство временно, сроком на полгода, намерено увеличить предельную штатную численность каждого из принимающих участие в пилотном проекте ведомств.

Предполагается, что по истечении полугода, ведомства будут реформированы, а количество сотрудников приведено в соответствие с лимитами.