PwC был оштрафован в Великобритании на рекордные 5,1 млн фунтов

Британский Совет по финансовой отчетности (FRC) оштрафовал PricewaterhouseCoopers (PwC) на рекордную в своей истории сумму из-за ошибок, которые компания совершила при аудите финансовой фирмы RSM Tenon Group Plc.

Регулятор сделал "строгий выговор" и назначил штраф в размере 6 млн фунтов стерлингов, которые были сокращены до 5,1 млн фунтов за счет сконто, по итогам изучения бухгалтерской отчетности за 2011 год RSM Tenon, обанкротившейся в 2013 году.

В заключении FRC говорится, что были обнаружены доказательства существенных нарушений PwC и одного из старших партнеров Николаса Бодена, который также был оштрафован на 114,75 тыс. фунтов.

Кроме того, компания и аудитор должны возместить совету расходы на расследование в размере 500 тыс. фунтов.