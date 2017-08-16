Ryanair обвиняет в сговоре власти ФРГ и Air Berlin

Власти Германии дали обанкротившейся во вторник авиакомпании Air Berlin кредит, чтобы избавить ее от долгов перед передачей Lufthansa, считает ирландский авиаперевозчик Ryanair.

Министерство экономики ФРГ в среду опровергло утверждения Ryanair о существовании некоего сговора между правительством, Air Berlin и Lufthansa. Представитель ведомства назвал заявление Ryanair "нелепым", сообщает Deutsche Welle.

Днем ранее Ryanair направила в немецкие и европейские антимонопольные ведомства жалобу на факт получения обанкротившейся авиакомпанией кредита под государственные гарантии на сумму 150 млн евро.

"Это искусственно вызванное банкротство очевидно служит только одной цели - чтобы Lufthansa смогла вступить во владение освобожденной от долгов авиакомпанией, что очевидно противоречит немецким и европейским принципам свободной конкуренции", - заявила Ryanair. Сделку с участием Air Berlin, Lufthansa и немецких властей в ирландской компании называют "очевидным сговором".

Власти ФРГ считают эти обвинения беспочвенными.

Подобные утверждения нелепы, поскольку никто не рассчитывает, что Air Berlin достанется только одной авиакомпании, заявил статс-секретарь министерства экономики ФРГ Маттиас Махниг. Все заинтересованные игроки естественно обладают равными шансами в борьбе за наследство Air Berlin, подчеркнул он.

О процедуре банкротства Air Berlin было объявлено 15 августа, после того как основной акционер компании Etihad Airways заявил, что прекращает дальнейшее финансирование немецкого авиаперевозчика.

Air Berlin уже несколько лет пытается решить свои финансовые проблемы, сокращая штат сотрудников и самолетный парк. По итогам 2016 года ее убыток увеличился до 781,9 млн евро по сравнению с 446,6 млн евро в предшествующий год, в то время как выручка, напротив, снизилась до 3,785 млрд евро с 4,082 млрд евро.

Air Berlin, начавшая полеты в апреле 1979 года, занимала второе место среди авиакомпаний Германии после Lufthansa, выполняя рейсы в 135 пунктов назначения по всему миру. В 2016 году компания перевезла около 29,9 млн пассажиров. Штат авиаперевозчика насчитывает почти 8,5 тыс. человек.