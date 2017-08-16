Экономика

19:26 16.08.2017

Китай вошел в мировую тройку лидеров по добыче сланцевого газа

"Сланцевая революция", оказывающая влияние на глобальную энергетическую архитектонику, ускоренными темпами вступает в стадию коммерческого производства в Китае: страна вошла в мировую тройку лидеров по добыче вместе с США и Канадой.

В 2016 году объем производства сланцевого газа в КНР достиг 7,882 млрд кубометров, заявил глава департамента министерства земельных и природных ресурсов Юй Хайфэн на пресс-конференции.

По его словам, благодаря многолетним усилиям Китай добился значительного прогресса в поисках, разведке и освоении сланцевого газа. На данный момент на территории Сычуаньской впадины и прилегающих к ней морских областях был разведан геологический запас сланцевого газа объемом 764,3 млрд кубометров, в том числе 600,8 млрд кубометров обнаружено в залежах сланцевых пород фулинского месторождения в городе Чунцин. Таким образом, Фулин стал крупнейшим сланцевым месторождением в мире за исключением Северной Америки.

Ожидается, что к концу этого года в месторождении Фулин будут созданы производственные мощности со среднегодовым объемом 10 млрд кубометров газа, сообщает агентство "Синьхуа".

Другое крупное месторождение с разведанным запасом в 163,5 млрд кубометров находится в районе Вэйюань-Чаннин провинции Сычуань.

Вместе с этим результативные разведки ведутся также в бассейне крупнейшей в Китае реки Янцзы, где ожидается формирование двух крупных баз коммерческого освоения сланцевого газа - одна находится в городе Цзуньи провинции Гуйчжоу в верхнем течении реки, другая в городе Ичан провинции Хубэй в среднем течении.

Как сообщало ранее министерство земельных и природных ресурсов КНР, по итогам 2016 года добыча сланцевого газа в стране выросла на 76,3% - до рекордных 7,9 млрд кубометров. Китай планирует довести ежегодное производство сланцевого газа до 30 млрд кубометров в 2020 году и до 80-100 млрд кубометров в 2030 году.

В настоящее время на газ приходится 5,9% энергопотребления в стране. Ожидается, что к 2020 году данный показатель увеличится до 10%, а к 2030 году - до 15%.

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