Нацкомфинуслуг проверяла сроки внесения страховщиками данных в ЦБД для изучения готовности рынка к внедрению электронного полиса

Целью осуществленных Нацкомфинуслуг мероприятий по проверке выполнения членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) норм положения о Централизованной базе данных (ЦБД) в части внесения в течение двух дней информации о заключенных договорах ОСАГО было изучение готовности рынка к внедрение электронного полиса, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член комиссии Денис Ястреб.

"Мы увидели реальную картину того, насколько компании готовы к внедрению электронного полиса. На этапе исполнения наших предписаний, которые будут направлены компаниям, мы увидим, насколько они могут оперативно реагировать на изменение объективных обстоятельств, связанных со своим развитием, с внедрением электронного полиса, с информатизацией и пр.", - отметил он.

По словам Д.Ястреба, 15 августа в ходе состоявшегося заседания личные объяснения о причинах несвоевременного внесения информации в ЦБД предоставили 38 страховых компаний из 53, которым были направлены акты о нарушении лицензионных условий (всего членами МТСБУ являются 56 компаний, из них две новые и одна утратила членство - ИФ).

Как показал анализ итогов заседания, у большинства компаний невыполнение требования составляет 30%, у двух - 80%, у одной - 84%.

"Мы решили, что ко всем компаниям будут применены меры воздействия: устранить причины, способствовавшие возникновению правонарушений. Это означает, что каждая компания, в первую очередь для себя, должна определить перечень тех причин, которые влияют на несвоевременное внесение информации и после этого принять меры по их устранению", - отметил он.

В этой связи регулятор рекомендует компаниям в случае, если причина связана с агентской сетью (как показало заседание, ею располагают 99% явившихся на совещание страховщиков), необходимо изменить договоры с агентами, предусмотрев в них правовой механизм, устраняющий нарушения при подаче информации о проданных полисах ОСАГО, а также в дальнейшем вести действенный контроль выполнения этих договоров.

"С агентами, систематически нарушающими условия договора, рынок не должен работать. Мы должны выбирать для себя качественных партнеров, которые не будут создавать проблемы в дальнейшем", - подчеркнул Д.Ястреб.

По его словам, второй рекомендацией является налаживание в компаниях бизнес-процессов, которые бы позволили своевременно выполнять норму по двум дням, т.е. внедрение необходимого минимального количества процедур, минимального пути прохождения информации от агента к сотруднику, вносящему ее в базу данных. Третий момент - обеспечение агентов техникой для оперативной работы. Компания должна быть в этом заинтересована даже с экономической точки зрения, поскольку переплаты за несвоевременное внесение информации, перечисляемые Моторному бюро, и возможные штрафные санкции, которые будет применять регулятор в будущем, все равно будут больше, чем затраты на техобеспечение агентов.

"Смартфон, на который можно установить месседжер, позволяющий передавать фотографии, стоимостью в пределе 1 тыс. грн будет меньшей затратой, чем штраф комиссии от 1,7 тыс. грн до 34 тыс. грн", - отметил Д.Ястреб.

Он также порекомендовал рынку уделять больше внимания усовершенствованию программного обеспечения, которое участвует в процессе информирования о заключенных договорах.

Как подчеркнул член Нацкомфинуслуг, это основные проблемы и если они есть у компании, она должна заявить и показать, как происходит их устранение.

Говоря о сроках выполнения предписаний, он отметил, что у всех компаний он заканчивается 30 сентября 2017 года, однако срок не является предельным и может быть продлен по просьбе страховщика, если ему не хватает времени для реализации плана мероприятий, связанных с выполнением распоряжения. Для продления срока компании достаточно будет обратиться в комиссию до его окончания с соответствующим ходатайством, содержащим аргументацию, которая должна включать перечень того, что было сделано, что планируется, и причин, воспрепятствовавших полному устранению проблем.

"Я уверен, что комиссия пойдет навстречу. Сегодня на совещании было принято решение, что по каждому такому ходатайству мы будем приглашать представителя страховой компании на заседание Нацкомфинуслуг для детальнейшего объяснения ситуации в компании и те обстоятельств, препятствующих выполнению распоряжения. Мы будем достаточно лояльны и объективны. И всем, кому потребуется дополнительный срок, его предоставят", - отметил Д.Ястреб.

При этом он подчеркнул, что комиссия намерена к середине октября завершить рассмотрение предоставленных документов о выполнении мер воздействий. Следующий этап контроля планируется провести в ноябре 2017 года по результатам внесения информации в ЦБД за октябрь.

"Мы это делаем не для того, чтобы напугать рынок, а для того чтобы на момент введения электронного полиса иметь хороший показатель внесения информации в базу данных о заключенных договорах, чтобы не допустить ситуации, когда при проверке патрульной полицией у автовладельца действующего полиса окажется, что информация о нем отсутствует в базе данных", - отметил он.