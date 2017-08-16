Goldman Sachs прогнозирует укрепление гривни

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее постепенное укрепление гривни вплоть до конца 2018 года.

Согласно аналитическому обзору, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", курс гривни перспективе трех месяцев укрепится до 25,3 грн/$1, шести месяцев – до 25 грн/$1, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/$1.

Goldman Sachs для сравнения также приводит котировки форвардов на гривню: по состоянию на 9 августа 2017 года трехмесячные контракты торговались на уровне 28,3 грн/$1, шестимесячные – 29,4 грн/$1, 12-месячные – 31,2 грн/$1.

Затем в 2019 году аналитики инвестбанка ожидают разворот тренда на постепенное снижение стоимости гривни и прогнозируют ее ослабление к концу года до 26,2 грн/$1 и к концу 2020 года – до 27,8 грн/$1.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 16 августа, укрепился до 25,57 грн/$1 с 25,58 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,56-25,58 грн/$1.

В целом курс гривни укрепляется на межбанке уже десятую сессию подряд. Нацвалюта за это время подорожала на 36 коп. Более длительным в этом году был апрельский тренд, продлившийся 15 сессий подряд: тогда гривня подорожала на 63,5 коп.

С начала 2017 года гривня укрепилась к доллару США на 1,555 грн.