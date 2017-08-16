ГОКи "Метинвеста" приобрели 7 вахтовых автомобилей КрАЗ на 11,5 млн грн

Горно-обогатительные комбинаты - Ингулецкий, Северный и Центральный (ИнГОК, СевГОК и ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской области) - горно-металлургического холдинга "Метинвест" приобрели семь вахтовых автомобилей, которые будут доставлять работников и ремонтные бригады в карьеры и цехи группы.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга в среду, спецтранспорт закуплен в рамках инвестиционных программ предприятий: на покупку автомобилей выделено 11,5 млн грн.

При этом уточняется, что вахтовые машины выполнены на базе автомобиля КрАЗ, салон рассчитан на 24 пассажира. В автомобилях установлены антивибрационные сиденья, система микроклимата (кондиционер, автономное отопление), предусмотрено переговорное устройство с водителем.

Для безопасности управления машины оборудованы камерами заднего вида с монитором, что увеличивает угол обзора и исключает слепые зоны. Антиблокирующая система торможения позволяет безопасно перевозить пассажиров на скользких дорогах.

Двигатели вахтовых автомобилей нового образца соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

"Для нас очень важно, чтобы перевозка работников по территории предприятия была комфортной и безопасной. Помимо приобретения нового спецтранспорта, к концу этого года комбинат выполнит капремонт 11 автомобилей на общую сумму 1 млн грн. К зиме парк вахтовок будет укомплектован на 100%", - заверил генеральный директор СевГОКа Павел Тимошенко, которого цитирует пресс-служба.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины.