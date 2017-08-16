В "Южмаше" уточнили подробности беседы гендиректора предприятия с российскими пранкерами на тему "северокорейского скандала"

В ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) сочли необходимым уточнить детали обнародованной в среду российскими медиа беседы гендиректора предприятия Сергея Войта с российскими пранкерами.

Как сообщается в размещенном на сайте ЮМЗ в среду сообщении пресс-службы 16 августа в эфире телеканала "Россия-24" был выпущен сюжет об очередном розыгрыше российских пранкеров с участием гендиректора ЮМЗ С.Войта.

"Авторы сюжета попытались путем передергивания слов С.Войта и помещения их в контекст рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности", - поясняется в сообщении.

"КБ "Южное" много лет сотрудничает с Республикой Корея. С недавних пор в это сотрудничество был вовлечен и "Южмаш". Первые контракты были успешно выполнены, о чем сообщалось на сайте предприятия. В настоящее время партнерские отношения "Южмаша" с Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) успешно развивается, о чем также сообщалось", - уточняет пресс-служба, подчеркивая: "При этом ни о каком сотрудничестве "Южмаша" или КБ "Южное" с предприятиями и организациями Северной Кореи речь никогда не шла".

В пресс-служба также уточнили, что затронутая в сюжете, и в беседе с пранкерами, якобы готовящаяся продажа "Южмаша" невозможна.

"В соответствии с действующим законодательством Украины "Южмаш" не подлежит приватизации, и не может быть корпоратизирован", - уточнила пресс-служба.

"В настоящее время идут дискуссии о целесообразности внесения изменений в законодательство, которые бы позволили провести корпоратизацию крупнейших предприятий космической отрасли с целью оптимизации их активов и создания условий для привлечения в отрасль стратегических инвесторов", - пояснили в ЮМЗ, подчеркивая: "решение этого вопроса лежит вне компетенции руководства Южмаша".

В среду в российских медиа появилась запись телефонного разговора гендиректора "Южмаша" Сергея Войта с пранкером, который выдавал себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. В ходе беседы фейковый секретарь СНБО интересовался у гендиректора ЮМЗ, могли ли в действительности, и каким образом, ракетные РД-250, упомянутые в публикации The New York Times, быть поставлены в КНДР из Украины. Не подозревающий о "розыгрыше", гендиректор "ЮМЗ" высказал предположение о возможности утечки технологий разработанных в 60-годы в б.СССР в НПО "Энергомаш" (РФ) РД-250 через владеющую конструкторской документацией Россию, либо через Китай. При этом он исключил возможность передачи ракетных технологий в КНДР кем-либо из украинских предприятий, уточнив, что производство этих двигателей в Украине закрыто, а сама техническая документация засекречена с 1987 года. Гендиректор уточнил, что "ЮМЗ" только выходит на Азиатский региональный космический рынок и налаживает сотрудничество с Южной Кореей, а ГП "КБ "Южное" (Днепр) работает на этом рынке в течение многих лет, в том числе по двигательной тематике с КНР. При этом он подчеркнул, что это международное сотрудничество контролируется украинскими уполномоченными ведомствами.

В ходе беседы пранкер также проинформировал гендиректора "ЮМЗ" о неофициальном решении руководства Украины "передать" "Южмаш" главе и основателю американской "SpaceX" Илону Маску.

Как сообщалось, 14 августа американское издание The Nork Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.