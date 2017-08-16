Налоговый долг "Укрнафты" составляет 13,2 млрд грн

Долг "Укрнафты" перед госбюджетом по состоянию на 30 июня 2017 года составляет 13,2 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

"Укрнафта" продолжает в полном объеме выполнять текущие налоговые обязательства, при этом сумма "исторической" налоговой задолженности не поменялась с начала года. По состоянию на 30 июня, кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом составила 13,2 млрд грн", - указано в сообщении.

Как сообщалось, в начале марта 2017 года со ссылкой на начальника Офиса крупных плательщиков ГФС Евгения Бамбизова, долг "Укрнафты" перед госбюджетом составлял 12,8 млрд грн (в том числе по налогу на прибыль 1,5 млрд грн, по НДС - 0,4 млрд грн).

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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