Экономика

13:04 16.08.2017

На квартиру и дом министра энергетики Насалика наложен арест

Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского. Об этом говорится в материалах суда, передает Энергореформа со ссылкой на "Українські Новини".

Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).

Одновременно с этим он подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость Насалика, а именно: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1 510 кв. м) в Козине (Киевская область).

Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года.

Согласно сообщениям СМИ, в 2014 году Насалик одолжил 3,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год Насалик задекларировал 1,2 млн гривен дохода, 450 тыс. долларов, 140 тыс. евро и 1,4 млн гривен наличных средств, а также 450 тыс. долларов и 100 тыс. евро на банковских счетах в Укргазбанке. Кроме того, Насалик задекларировал покупку 2 новых автомобиля Mercedes суммарной стоимостью 3,8 млн гривен.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Укроборонпром" назначил и.о. президента "Антонова"

Покупателем 25% "ДТЭК Донецкболэнерго" стала компания группы СКМ

ФГИ продал блок пакет "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене

Чиновникам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью

ГФС выявила факт уклонения от уплаты 207 млн грн пошлины при ввозе нефтепродуктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Индия запретила экспорт золота чистотой свыше 22 карат

В "Южмаше" уточнили подробности беседы гендиректора предприятия с российскими пранкерами на тему "северокорейского скандала"

Налоговый долг "Укрнафты" составляет 13,2 млрд грн

Голландский инвестфонд Safedam купил 23,76% акций Владимир-Волынской птицефабрики

"Донбассэнерго" установило алкотестеры на пунктах пропуска Славянской ТЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Насосы, станции водоснабжения на price.ua
РЕКЛАМА