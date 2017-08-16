На квартиру и дом министра энергетики Насалика наложен арест

Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского. Об этом говорится в материалах суда, передает Энергореформа со ссылкой на "Українські Новини".

Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).

Одновременно с этим он подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость Насалика, а именно: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1 510 кв. м) в Козине (Киевская область).

Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года.

Согласно сообщениям СМИ, в 2014 году Насалик одолжил 3,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год Насалик задекларировал 1,2 млн гривен дохода, 450 тыс. долларов, 140 тыс. евро и 1,4 млн гривен наличных средств, а также 450 тыс. долларов и 100 тыс. евро на банковских счетах в Укргазбанке. Кроме того, Насалик задекларировал покупку 2 новых автомобиля Mercedes суммарной стоимостью 3,8 млн гривен.