Экономика

12:18 16.08.2017

ГФС констатирует рост на 28% поступлений в госбюджет от налогов за 7 мес.

Налогоплательщики перечислили в госбюджет 412 мдрд грн налогов и сборов за январь-июль текущего года, что на 89,3 млрд грн, или на 27,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"При этом на протяжении всего 2017 года ГФС ежемесячно обеспечивает перевыполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Таких результатов удалось достичь благодаря усилению мер ГФС относительно детенизации экономики, усиления борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил", – цитирует пресс-служба ведомства исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.

Он также отметил, что поступления, уплаченные вследствие принудительного взыскания, составляют 5% общей сумы сборов.

Как сообщалось, доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2017 года составили 447,63 млрд грн, что на 41,8 млрд грн или 10,3% превышает показатели временного плана. По данным Государственной казначейской службы, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились на 146,33 млрд грн, или на 48,6%.

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Интерфакс-Украина
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