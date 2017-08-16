"Укртрансгаз" намерен закупить у "Зори-Машпроект" 3 газотурбинных двигателя

ПАО "Укртрансгаз" намерено подписать договор с ГП "Зоря-Машпроект" (Николаев) на поставку трех газотурбинных двигателей ДГ90Л2.1 общей стоимостью 271,5 млн грн, сообщила пресс-служба ПАО.

Закупка проводится по переговорной процедуре.

"Новые двигатели украинского производства ДГ90Л2.1 мощностью 16 МВт закупаются для ремонта газоперекачивающих агрегатов ГПУ-16 компрессорных станций "Укртрансгаза" путем замены устаревших ГТД ДЖ-59Л … Установка двигателей нового поколения ДГ90Л2 является наиболее оптимальным техническим решением, обеспечивающим повышение экономических и экологических показателей ГПА до уровня современных мировых стандартов", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

"Зоря-Машпроект" - разработчик и производитель газотурбинного оборудования, в частности газовых турбин для кораблей военного флота. С апреля 2011 года по решению правительства Украины НПКГ "Зоря-Машпроект" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

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