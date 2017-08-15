ГФС выявила факт уклонения от уплаты 207 млн грн пошлины при ввозе нефтепродуктов

Государственная фискальная служба (ГФС) выявила факт уклонения от уплаты пошлины на сумму 207 млн грн при ввозе нефтепродуктов.

Как сообщается на сайте ГФС, по документам в Украину в адрес одного из отечественных обществ ввезен товар как "конденсат газовый природный" на сумму 188 млн грн. При этом руководство предприятия указало в декларации код товара, по которому предусмотрены нулевые ставки пошлины, акцизного сбора и сниженный размер налога на добавленную стоимость (НДС).

"Однако у таможенников возникли подозрения относительно задекларированного товара и его отправили на экспертизу в лабораторию. Выводы экспертизы подтвердили подозрение: "газовый конденсат" на самом деле оказался "нефтепродуктом (легким дистиллятом)", – указано в сообщении ГФС.

За попытку уклонения от ввозной пошлины, акцизного налога и уменьшения размера НДС директор предприятия получил протокол о нарушении таможенных правил, что влечет за собой штраф в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей, указали в ГФС.