Экономика

17:08 15.08.2017

Функции президента МТСБУ будет выполнять поочередно каждый член президиума в течение месяца

Президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) на заседании 15 августа удовлетворил заявление президента бюро Юрия Гришана о снятии полномочий и принял решение, что до проведения общего собрания членов бюро - весной 2018 года - каждый из членов президиума будет выполнять функции президента в течение месяца.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников заседания во вторник, очередность будет определяться по алфавиту.

Он также отметил, в этот период рабочая группа МТСБУ по корпоративному управлению будет готовить новую концепцию реформирования Моторного бюро и изменения в устав, в случае ее утверждения общим собранием членов бюро.

Как сообщалось, президент МТСБУ Юрий Гришан, занимавший эту должность с ноября 2014 года, 8 августа подал в дирекцию бюро заявление о сложении полномочий.

Сейчас в состав президиума МТСБУ входят страховые компании "АХА Страхование", НАСК "Оранта", "Украинская страховая группа", "Галицкая", "Арсенал Страхование", "УНИКА" и "Провидна".

В настоящее время в МТСБУ идет работа над концепцией реформирования бюро, согласно которой президент должен был работать в штате МТСБУ, избираться на четыре года и выполнять представительские функции - обеспечивать подготовку и ведение заседаний президиума, представлять интересы Бюро в отношениях с украинскими, иностранными и международными учреждениями, отвечать за организацию контроля за выполнением решений органов управления Бюро.

Кроме того, предлагается закрепить путем внесения изменений в устав МТСБУ, что назначения генерального директора и президента президиумом происходит после рекомендаций общего собрания членов моторного бюро, принятых тайным голосованием.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ГФС выявила факт уклонения от уплаты 207 млн грн пошлины при ввозе нефтепродуктов

ФГИ получил заявку на 25% акций "Донецкоблэнерго"

lifecell не исключает приобретения других операторов - СЕО

ЕБРР изучает возможности развития гривневого кредитования и инвестирования в Украине

При назначении субсидий безработным зачисляются доходы в 2 прожиточных минимума

ПОСЛЕДНЕЕ

Huawei обошла Apple и заняла 2-е место по продажам смартфонов в CEE во II квартале

"Надра Украины" сконцентрировала 100% акций "Надра Юзовская"

Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве

Гройсман рассчитывает на создание Совета инноваций при Кабмине до конца месяца

Страховщики опасаются избирательности при вынесении Нацкомфинуслуг решений за несвоевременное внесение информации в ЦБД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА