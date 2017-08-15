"Надра Украины" сконцентрировала 100% акций "Надра Юзовская"

НАК "Надра Украины" сконцентрировала 100% акций ООО "Надра Юзовская", свидетельствуют данные Единого госреестра.

При этом 99% акций этого предприятия принадлежит НАК напрямую, еще 1% - через дочернюю компанию "Украинский геологический научно-производственный центр".

Как сообщалось, ранее 10% акций "Надра Юзовской" принадлежало ООО "СПК-Геосервис".

"Надра Юзовская" должна была стать украинской стороной соглашения о разделе продукции (СРП) в рамках разработки Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области).