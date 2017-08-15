ЕБРР изучает возможности развития гривневого кредитования и инвестирования в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможности развития кредитования и инвестирования в Украине в гривне, сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

"Одна из наших целей – расширение объемов финансирования в нацвалюте. Ситуация объективно такова, что в банковской системе сейчас много гриневой ликвидности, однако кредитование остается слабым. Наша роль в том, чтобы обеспечить канал для перетока ликвидности непосредственно в рынок", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам Ш.Аджунера, ЕБРР уже ведет соответствующие переговоры как с банковскими группами, так и с корпоративными клиентами. Помимо этого, планируется сотрудничество с муниципальными и коммунальными предприятиями.

В то же время он отметил, что масштаб операций банка в этом направлении будет зависеть от развития экономики Украины.

"У нас сейчас есть разные варианты привлечения гривневой ликвидности - через партеров или путем выпуска облигаций в гривне. Мы к этому готовимся. Но чтобы это произошло, нужно чтобы на рынке сложились условия для развития", - сказал Ш.Аджунер.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности Банка в стране в 1993 году его совокупные обязательства составили почти 12,2 млрд евро в рамках 377 проектов.

Ранее Международная финансовая корпорация (IFC) привлекла у Райффайзен Банк Аваль кредит в национальной валюте на 400 млн грн. Привлеченные средства IFC намерена направить на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.