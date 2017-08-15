При назначении субсидий безработным зачисляются доходы в 2 прожиточных минимума

При назначении жилищных субсидий безработным лицам зачисляются доходы в размере двух прожиточных минимумов, говорится в сообщении Кабинета министров Украины на странице в социальной сети Facebook.

В нем отмечается, что неофициальные доходы получает большое количество украинских домохозяйств. "Не платя ничего в государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере. И такая помощь до недавнего времени им оказывалась", - сказано в сообщении.

В правительстве считают, что такая ситуация является несправедливой.

"Поэтому зачислением двух прожиточных минимумов - с 1 мая 2017 года – 3 248 грн - государство выравнивает социальную справедливость между теми, кто действительно нуждается в поддержке в оплате жилищно-коммунальных услуг, и теми, кто вроде бы не работает, но на какие-то то доходы живет", - отмечается в сообщении.

При этом в отношении тех, кто на самом деле находится в сложных жизненных обстоятельствах, комиссия при рассмотрении заявлений может установить субсидию, засчитав в идее дохода один прожиточный минимум – 1 624 грн.

"Решение о зачислении 2-х прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким образом, государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью", - сказано в сообщении.