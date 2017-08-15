Украине нужно внедрить международные системы подготовки квалифицированных рабочих

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в Украине необходимо повысить уровень подготовки квалифицированных рабочих кадров, и, возможно, внедрить международные системы такой подготовки.

"Мы имеем качественные примеры международной системы подготовки квалифицированных кадров, я думаю, что они могут быть внедрены абсолютно полностью по всей территории Украины. Мы должны из наших учебных заведений уже выпускать квалифицированных работников, конкурентных, которые имеют все необходимые знания, чтобы прийти на производство, на современное производство, сразу подойти к станку и начать работать", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебных годов во вторник в Днепре.

По словам главы правительства, сейчас иногда имеет место ситуация, когда после обучения в профтехучилище работник "приходит на производство, видит современное оборудование и не знает с какой стороны к нему подойти".

В.Гройсман подчеркнул, что в конце сентября – середине октября текущего года намерен посетить Харьков, где пройдет совещание по вопросам промышленности и в его рамках будет затронут вопрос подготовки квалифицированных кадров.