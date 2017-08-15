Экономика

13:44 15.08.2017

Минрегион создал рабгруппу по вопросам законности строительства ряда объектов в Киеве

Межведомственная рабочая группа по вопросам законности строительства некоторых объектов Киева, вызывающих общественный резонанс, создана по итогам совещания под председательством вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

Как сообщает пресс-служба Г.Зубко, рабгруппа, в частности, будет рассматривать застройку территорий бывшего Сенного рынка на ул. Бульварно-Кудрявской, 15-а; строительство на ул. Михаила Бойчука, 20-22; ул. Львовская, 15; ул. Горловская, 212; ул. Ревуцкого, 40; на пересечении ул. Ревуцкого, 8-к и ул. Анны Ахматовой; на ул. Сормовская, 3; ул. Коперника, 7; ул. Мечникова, 11-а; ул. Жилянская, 120-б, а также строительство в Биковнянском лесу.

Как сообщили в пресс-службе Минрегиона, межведомственную рабочую группу возглавил замглавы ведомства Лев Парцхаладзе.

Представители Киевской горгосадминистрации (КГГА), Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и Госгеокадастра, входящие в состав рабгруппы, в течение 10 дней обязаны подготовить подробную информацию по каждому из указанных объектов, хронологию возникновения вопросов, приняты меры, а также предложения об урегулировании конфликтов.

Кроме того, КГГА должна будет предоставить разъяснения действий градостроительных условий и ограничений застройки Сенного рынка, выданных ее департаментом градостроительства и архитектуры.

Рабгруппа также проанализирует закрепленные в нормативно-правовом поле механизмы по ограничению этажности объектов в исторических ареалах города.

В то же время представители Минрегиона и Минюста должны будут подготовить механизмы защиты общественных интересов в процессе резонансных строек, в том числе через суд.

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