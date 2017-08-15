Экономика

13:31 15.08.2017

В проект госбюджета-2018 будет заложено повышение зарплат учителям

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в проекте государственного бюджета на 2018 год будет заложено повышение заработных плат преподавателям в учебных заведениях.

"Хочу подчеркнуть, что в проекте бюджета на 2018 год мы тоже будем предлагать в рамках возможности очередное повышение заработной платы украинским педагогам", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебных годов во вторник в Днепре.

По словам В.Гройсмана, рост зарплат учителям является приоритетом для Кабинета министров Украины.

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