Экономика

13:24 15.08.2017

До 2018 года планируется закупить 275 школьных автобусов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в текущем году планируется закупить 275 школьных автобусов.

"В этом году мы совместно с местными властями планируем закупить 275 школьных автобусов", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.

При этом премьер указал на необходимость обеспечить детей школьными учебниками до 1 сентября.

По данным В.Гройсмана, в 2017 году на обеспечение учебниками выделено 328 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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