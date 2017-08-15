До 2018 года планируется закупить 275 школьных автобусов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в текущем году планируется закупить 275 школьных автобусов.

"В этом году мы совместно с местными властями планируем закупить 275 школьных автобусов", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.

При этом премьер указал на необходимость обеспечить детей школьными учебниками до 1 сентября.

По данным В.Гройсмана, в 2017 году на обеспечение учебниками выделено 328 млн грн.