Минэнерго Казахстана отобрало ряд украинских компаний для внедрения их проектов

Министерство энергетики Казахстана отобрало ряд украинских компаний для внедрения разработанных проектов на территории страны, сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Сергей Свистиль на брифинге в рамках выставки "ЭКСПО-2017".

"Министерство энергетики отобрало проект "Фурлендер Виндтехнолоджи" для последующего внедрения в Казахстане. Кроме того, еще три проекта включены Министерством энергетики для последующего внедрения в Казахстане – это "Пассивный дом" (автономный модуль одноименной компании), фотоэлектрические жалюзи "SolarGaps" и коллектор на основании концентратора солнечной энергии компании "Синеко", - сказал он.

Как сообщалось, "Фурлендер Виндтехнолоджи" – единственный в Украине производитель современных ветроэнергетических установок. Кроме того, занимается возведением ветропарков.

Компания выпускает продукцию на площадке Краматорского завода тяжелого станкостроения.

С 2010 года по настоящее время "Фурлендер Виндтехнолоджи" построила (укомплектовав своим оборудованием) семь ветропарков в Украине, один - в Казахстане.